Полиция разыскала 28-летнего "сталкера", заблудившегося в Припяти

За нарушение требований режима радиационной безопасности на мужчину составили админпротокол.

Полиция разыскала 28-летнего экстримала-нарушителя, который заблудился в зоне Чернобыльской атомной электростанции.

Как сообщается на сайте Национальной полиции в Киевской области, по спецлинии "102" обратился житель Киева, который заблудился в районе г. Припять и попросил полицейских забрать его.

Правоохранители оперативно отреагировали на сообщение и разыскали парня. Впрочем, за нарушение требований режима радиационной безопасности на нарушителя составили админпротокол.

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Также во время патрулирования работники полиции обнаружили трех искателей приключений вблизи объекта "Чернобыль-2".

Вторую группу туристов-нарушителей обнаружили в отселенном с. Бычки.

Еще один человек без соответствующих разрешительных документов находился в г. Припять.

"В целом за минувшие выходные правоохранители обнаружили 9 граждан, которые незаконно проникли в Чернобыльскую зону, минуя контрольно-пропускные пункты", - рассказали в полиции.

В отношении нарушителей были составлены административные протоколы по ст. 46-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению). Нарушителям грозит штраф в размере от 20 до 30 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Материалы административных дел направлены в Иванковский районный суд Киевской области для принятия решения.

Как сообщал УНИАН, в апреле правоохранители вручили подозрение мужчине, по вине которого огнем было уничтожено 5 га лесничества в зоне ЧАЭС.

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