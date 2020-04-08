Правоохранители вручили подозрение мужчине, из-за действий которого пылает Чернобыльская зона (фото)

Ранее он ради развелечения поджег траву, из-за чего возник масштабный пожар.

Правоохранители вручили подозрение мужчине, по вине которого огнем уничтожено 5 га лесничества в зоне ЧАЭС.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевщины.

27-летнего мужчину подозревают в уничтожении или повреждении объектов растительного мира. Задержали его еще 6 апреля.

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"Как пояснил молодой человек полицейским, он вблизи заброшенной местной фермы ради забавы в нескольких местах поджег дикорастущую траву. В результате возник неконтролируемый процесс уничтожения и повреждения огнем растительности, естественного состояния почвенного покрова, микроорганизмов на общей площади 5 га территории Котовского лесничества. А в атмосферу высвободились вредные химические соединения. Решается вопрос относительно избрания меры пресечения молодому человеку. Продолжается следствие", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, пожар в Чернобыльской зоне спровоцировал новый выброс радиации в атмосферу.