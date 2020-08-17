Журналисты зафиксировали момент поджога.

Журналисты программы "Схемы" обнародовали видео поджога редакционного автомобиля.

Запись размещена на канале "Радио Свобода" в Youtube .

"В ночь на 17 августа неизвестные подожгли авто" Схем ", которое принадлежит водителю и члену съемочной группы Борису Мазуру. В течение всей ночи и дня на месте инцидента работали полиция и журналисты программы. "Схемы" собрали видео из близлежащих камер наблюдения и от свидетелей инцидента - и наконец нашли зафиксированный момент поджога", - говорится в описании к видео.

Поджог автомобиля "Схем": что известно

В ночь на 17 августа неизвестные сожгли возле дома водителя автомобиль съемочной группы программы "Схемы". По словам журналиста программы Михаила Ткача, последний материал, который они снимали с помощью этого автомобиля - "Короли дорог", о первых лиц государства, нарушающих ПДД.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на максимально быстрое расследование поджога автомобиля программы "Схемы" и привлечения к ответственности злоумышленников.

Правоохранители устанавливают обстоятельства и виновников поджога автомобиля.

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Автор: Юрий Годован