Спасатели назвали вероятную причину возгорания автомобиля редакции "Схем"

Версии о коротком замыкании и неосторожном обращении с огнем спасатели не рассматривают.

Спасатели назвали предварительную причину возгорания автомобиля редакции программы "Схемы", которое произошло минувшей ночью.

Как сообщает "Радио Свобода", об этом говорится в отчете, составленном специалистом Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, работавшем на месте инцидента.

Как говорится в документе, причиной возгорания не могло быть короткое замыкание или неосторожность с огнем. Зато имел место "занос постороннего источника зажигания", отмечают спасатели.

"Поскольку энергетическая сеть автомобиля не проходит в месте, где возникло горение, владелец оставил автомобиль закрытым- то следующие возможные причины возникновения пожара как, короткое замыкание электрической сети и неосторожное обращение с огнем, не рассматриваются", - говорится в документе.

"Принимая во внимание свидетельства очевидцев, которые утверждают, что видели начало горения, а перед тем слышали громкий звук, похожий на взрыв, можем предположить, что пожар возник в результате занесения постороннего источника зажигания", - считают спасатели.

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Эксперт также отметил, что пожар возник непосредственно в районе переднего левого крыла и распространился на моторный отсек авто. К такому выводу он пришел, проведя осмотр автомобиля и места пожара.

Поджог автомобиля "Схем": что известно

Ночью сегодня, 17 августа, неизвестные сожгли возле дома водителя автомобиль съемочной группы программы "Схемы". По словам журналиста программы Михаила Ткача, последний материал, который они снимали с помощью этого автомобиля - "Короли дорог", о первых лицах государства, нарушающих ПДД.

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на максимально быстрое расследование поджога автомобиля программы "Схемы" и привлечение к ответственности злоумышленников.

Правоохранители устанавливают обстоятельства и виновников поджога автомобиля.

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Автор: Юрий Годован