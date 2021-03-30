Спасатели быстро ликвидировали пожар, но спасти женщину не смогли.

В городе Южный Одесской области погибла женщина, которая пыталась спастись от пожара в квартире на восьмом этаже дома. Она упала с навеса под окном.

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Об этом говорится в сообщении управления ГСЧС в Одесской области. Отмечается, что спасатели прибыли на вызов по пожару на проспекте Мира. На месте они установили, что в квартире горит домашнее имущество. Огонь охватил площадь в 1 кв. м.

Спасатели быстро ликвидировали пожар, но спасти женщину не смогли. Обстоятельства происшествия устанавливает полиция.

Видео с места событий тем временем появилось в сети. Очевидцы засняли, как спасатели развернули лестницу до восьмого этажа. На земле тем временем лежит тело погибшей.

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Автор: Дмитрий Захаров