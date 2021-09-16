Фигурант был в розыске. Нашли его в одном из поселков.

В пригороде Одессы задержан участник группировки, грабившей людей под контролем так называемого "смотрящего".

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, 34-летний злоумышленник задержан 14 сентября в одном из населенных пунктов Одесского района.

Отмечается, что фигурант – участник преступной группировки, которая специализировалась на имущественных преступлениях – разбоях, грабежах и кражах. Кроме того, деятельность этой ОПГ была под контролем так называемого "смотрящего".

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Как уточнили в главке, мужчина находился в розыске, его местонахождение установили одесские правоохранители. В настоящее время задержанного поместили в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, в Киевской области будут судить участников банды, похитивших людей и бриллиант стоимостью более 300 тысяч долларов.

Пятеро злоумышленников по предварительному сговору организовали преступную группу для совершения разбойных нападений.

В апреле были задержаны четверо участников группировки, еще один человек объявлен в розыск.

Автор: Лариса Козовая