В апреле были задержаны четверо участников группировки, еще один человек объявлен в розыск.

В Киевской области будут судить участников банды, похитивших людей и бриллиант стоимостью более $300 тыс.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области, работники следственного управления полиции Киевской области под процессуальным руководством областной прокуратуры завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд.

В сообщении сказано, что пятеро злоумышленников по предварительному сговору организовали преступную группу для совершения разбойных нападений. В частности, в начале января в Обуховском районе мужчины похитили редкий камень - голубой бриллиант стоимостью более $300 тыс.

В апреле были задержаны четверо участников группировки, еще один человек объявлен в розыск.

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Во время обысков в местах проживания злоумышленников правоохранители изъяли ряд вещественных доказательств, в том числе номерные знаки авто, мобильные телефоны, рации, балаклавы, а также огнестрельное оружие, взрывчатые вещества. Также полицейские изъяли автомобили Skoda и Mazda, на которых передвигались злоумышленники.

Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 187 ("разбой"), ч. 3 ст. 146 ("незаконное лишение свободы или похищение человека"), ч. 1 ст. 263 ("незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами"), ст. 257 ("бандитизм") Уголовного кодекса. За содеянное им грозят заключения до 15 лет с конфискацией имущества.

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Автор: Надя Пришляк