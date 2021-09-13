Правоохранители одновременно провели 21 санкционированный обыск в Киеве и Днепре по месту жительства фигурантов и по адресам предоставления сексуальных услуг.

В Киеве и Днепре правоохранители прекратили работу подпольных борделей, где принудительно работали более 60 женщин.

Как сообщает Управление коммуникации Национальной полиции, работники Департамента миграционной полиции установили группу лиц, которые в Киеве и Днепре организовали бизнес по предоставлению сексуальных услуг.

41-летний организатор преступной группировки и его сообщницы - женщины в возрасте от 27-ми до 44-х годов - подыскивали тех, кто находился в трудных жизненных обстоятельствах. Злоумышленники, используя уязвимое состояние женщин, заставляли их заниматься проституцией, угрожая физической расправой за отказ.

Правоохранители одновременно провели 21 санкционированный обыск в Киеве и Днепре по месту жительства фигурантов и по адресам предоставления сексуальных услуг. По их результатам полицейские обнаружили и изъяли два пистолета, авто премиум-класса, мобильные телефоны, деньги, черновые записи и другие вещественные доказательства, подтверждающие преступную деятельность фигурантов.

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Также полицейские установили личности 63 женщин, которые работали на участников организованной преступной группировки и оказывали сексуальные услуги.

Трех фигурантов задержали и объявили о подозрениях в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от четырех до семи лет лишения свободы.

Полицейские устанавливают других участников, которые могут быть причастны к противоправной деятельности.

Как сообщал УНИАН, в Днепре полиция накрыла два борделя в арендованных квартирах. Женщины снимали квартиры, чтобы предоставлять там за деньги интимные услуги, а объявления о своем бизнесе секс-работницы публиковали в интернете.

Автор: Виктория Токарева