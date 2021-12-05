В поселке Песочин Харьковской области с восьмого этажа упал лифт, в котором на момент инцидента находились четыре человека, они не пострадали.
Об этом сообщается на официальном сайте полиции Харьковской области.
"Накануне вечером четыре человека, в том числе трехлетний ребенок, зашли в лифт, который вызвали на восьмой этаж многоквартирного дома. Установлено, что при движении лифт начал спускаться с большой скоростью и остановился ниже первого этажа. Примерно через 15 минут семья самостоятельно выбралась из кабины. Телесные повреждения никто из них не получил", – говорится в сообщении.
Читайте такжеЧетвертая смерть за месяц: в Харькове на станции метро умер мужчина (фото)Сообщается, что открыто дело по статье "Нарушение правил использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений".
Максимальное наказание – до трех лет ограничения свободы.
Напомним, в конце апреля этого года стало известно, что в Одессе спасатели освободили из лифта, который оборвался в 10-этажном жилом доме, восемь человек.