Инцидент произошел в одном из поселков Харьковщины, отметили в полиции.

В поселке Песочин Харьковской области с восьмого этажа упал лифт, в котором на момент инцидента находились четыре человека, они не пострадали.

Об этом сообщается на официальном сайте полиции Харьковской области.

"Накануне вечером четыре человека, в том числе трехлетний ребенок, зашли в лифт, который вызвали на восьмой этаж многоквартирного дома. Установлено, что при движении лифт начал спускаться с большой скоростью и остановился ниже первого этажа. Примерно через 15 минут семья самостоятельно выбралась из кабины. Телесные повреждения никто из них не получил", – говорится в сообщении.

Читайте такжеЧетвертая смерть за месяц: в Харькове на станции метро умер мужчина (фото)Сообщается, что открыто дело по статье "Нарушение правил использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений".

Максимальное наказание – до трех лет ограничения свободы.

Напомним, в конце апреля этого года стало известно, что в Одессе спасатели освободили из лифта, который оборвался в 10-этажном жилом доме, восемь человек.

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Автор: Богдан Слуцкий