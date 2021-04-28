Сегодня в Одессе спасатели высвободили из оборвавшегося лифта в 10-этажном жилом доме 8 человек.
Читайте такжеВ Киеве двое мужчин упали в шахту лифта, один из них погибКак сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, 28 апреля в 08:08 в службу спасения «101» поступила информация о том, что по улице Говорова, 10/Г оборвался лифт.
Как выяснилось, в 10-этажном жилом доме с паркингом оборвался лифт с 1-го этажа вниз лифтовой шахты – подъемник пролетел примерно 7 м.
Работниками ГСЧС с помощью шанцевого инструмента открыты двери лифта и высвобождено 8 мужчин (в возрасте от 20 до 30 лет). Люди самостоятельно вышли из лифта. На месте происшествия сотрудниками скорой медицинской помощи проводится осмотр людей.
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