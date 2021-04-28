В подъемнике, упавшем в лифтовую шахту, было 8 мужчин. На месте работает "скорая помощь".

Сегодня в Одессе спасатели высвободили из оборвавшегося лифта в 10-этажном жилом доме 8 человек.

Читайте такжеВ Киеве двое мужчин упали в шахту лифта, один из них погибКак сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, 28 апреля в 08:08 в службу спасения «101» поступила информация о том, что по улице Говорова, 10/Г оборвался лифт.

Как выяснилось, в 10-этажном жилом доме с паркингом оборвался лифт с 1-го этажа вниз лифтовой шахты – подъемник пролетел примерно 7 м.

Работниками ГСЧС с помощью шанцевого инструмента открыты двери лифта и высвобождено 8 мужчин (в возрасте от 20 до 30 лет). Люди самостоятельно вышли из лифта. На месте происшествия сотрудниками скорой медицинской помощи проводится осмотр людей.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Лариса Козовая