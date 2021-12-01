В результате аварии более 400 домов остались без воды.

В Харькове на Салтовском шоссе произошла авария магистрального водопровода. Образовался многометровый фонтан.

Об этом сообщает Instagram-канал Kharkivlife.

Авария водопровода вызвала транспортный коллапс. В частности, из-за прорыва остановилось движение трамваев. Кроме того, на улице Тракторостроителей возникла пробка.

Читайте такжеЭколог озвучила неожиданный факт о бутилированной воде и назвала альтернативу ейПо информации "Харьковводоканала", в результате аварии более 400 домов остались без воды. Сейчас коммунальные службы начали подвоз воды жителям в цистернах.

Гендиректор КП "Харьковводоканал" Владлен Волков сообщил, что трубе более 30 лет. Причиной аварии мог стать перепад температуры или долгий срок эксплуатации, информируют Новости Live.

В течение дня воды не будет в районе просп. Тракторостроителей, ул. Владислава Зубенко, ул. Краснодарской, ул. Солнечной, Салтовским шоссе, ул. Гарибальди, ул. Светлой, ул. Бучмы, ул. Гвардейцев Широнинцев, микрорайоном Северным 5.

Как сообщал УНИАН, в Харьковской области вчера, 30 ноября, во время непогоды в результате падения дерева погибла женщина. Отмечается, что в результате сильного ветра на территории частного двора на женщину, 1948 г. р., упало дерево. Она погибла на месте происшествия.

Автор: Марта Гичко