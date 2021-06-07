Борьба с "теневой" экономикой в регионе дает результат, сообщила в своем интервью начальник Главного управления ГНС в Днепропетровской области Анна Чуб.

По ее данным, по состоянию на 1 июня этого года на учете в органах налоговой службы региона зафиксировано более 256 тысяч налогоплательщиков – это больше показателя соответствующего периода прошлого года почти на 4 тысячи. Только в мае этого года на налоговый учет взято 304 юридических лица и 1 653 физлица-предпринимателя.

"Кто регистрируется впервые, кто прибывает в регион. Рост количества плательщиков – это один из результатов работы по искоренению "теневых" схем", - констатировала Анна Чуб.

Она также напомнила, что одна из ключевых составляющих "теневой" экономики – выплаты в "конвертах". Так, население Днепропетровщины составляет более 3 миллионов граждан, половина из которых – экономически активна. И из этой экономически активной половины официально трудоустроены 782 тысячи человек. Еще 718 тысяч – то есть почти половина,- не легализованы.

"Такая ситуация приводит к значительным потерям доходов бюджетов. Простая арифметика: средняя заработная плата по Днепропетровской области составляет 13,5 тысяч гривен. Если бы те 718 тысяч нелегализованных работников платили налоги, в бюджеты ежемесячно поступало бы дополнительно более 1,890 млрд гривен! За год это - более 22,6 млрд. Колоссальная сумма. Стоит осознать, что уплата налогов – это своеобразный общественный договор. Здесь принципиально важно, чтобы его выполняли все. Налоги служат каждому из нас – вот какой должна быть главная мотивация плательщика", - подчеркнула Анна Чуб.

По ее убеждению, прекратить эту практику должны не только государственные контролирующие органы и не только работодатели. А и - прежде всего - самые наемные рабочие, соглашающиеся на "конверты".

"Люди сами – сознательно или нет – лишают себя социальных гарантий. Напомню, что минимальная заработная плата является государственной социальной гарантией, обязательной на всей территории Украины для предприятий всех форм собственности и работодатели обязаны выполнять нормы законодательства",- подчеркнула Анна Чуб.

Напомним, Днепропетровщина уже несколько лет подряд своими результатами по сбору налогов существенно превосходит общегосударственные показатели. За январь-май рост поступлений по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом составил 128,3%. В абсолютных цифрах Днепропетровский регион направил в бюджеты всех уровней (без учета единого взноса) 23, 538 млрд гривен. В том числе: в Госбюджет -11,239 млрд грн, в местные бюджеты региона – 12,299 млрд гривен.

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Автор: Иван Бойко