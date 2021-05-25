Троих мальчиков госпитализировали.

В Ивано-Франковске подростки напились до потери сознания.

Об этом идёт речь в сюжете ТСН.

Детей нашли на территории недостроенного детского сада. Им всего по 11 и 12 лет.

Троих мальчиков госпитализировали, еще двоих родители самостоятельно приводили в чувство дома.

Читайте такжеВ Полтавской области младенец обварился кипяткомПо видео, которое появилось в соцсети, учителя узнали своих учеников. Выяснилось, что они пили самогон, запивая его водой.

Пока дети постепенно приходят в себя, их родители весь день провели на воспитательных беседах - сначала в школе, а потом и в полиции.

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Автор: Людмила Жерновская