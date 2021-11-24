На сотрудника полиции напали, когда он был не при исполнении служебных обязанностей.

Двух участников драки на бульваре Перова в Киеве, в результате которой случилось ДТП, в котором погиб молодой сотрудник полиции, арестовали.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Им сообщено о подозрении в совершении хулиганства (ч. 4 ст. 296 УК Украины), а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Также решается вопрос о предъявлении им уведомления о подозрении по ст. 135 УК Украины (оставление в опасности). За совершенное злоумышленникам грозит наказание до 7 лет лишения свободы.

Согласно материалам следствия, 20 ноября подозреваемые, находясь возле остановки общественного транспорта, в ходе внезапно возникшего конфликта ударили деревянным бруском по голове 23-летнюю девушку. Последняя потеряла сознание. Затем злоумышленники напали на ее приятеля, который начал убегать.

Перепрыгивая забор, потерпевший упал на проезжую часть бульвара Перова, а подозреваемые, в свою очередь, продолжили наносить ему удары. Это увидел водитель такси, который остановился, чтобы прекратить противоправные действия.

Читайте также"Пьяное" ДТП в Киеве: во время аварии обломки машин разбросало по дороге (фото, видео)Подозреваемые после этого покинули место происшествия, однако в этот же момент водитель другого автомобиля, обходя автомобиль такси, совершил наезд на лежащего на асфальте потерпевшего. Автомобиль в результате наезда перевернулся. Пострадавший скончался на месте. Им оказался 25-летний сотрудник полиции, находившийся вне службы.

Ранее журналисты узнали, что в Днепровском районе Киева автомобиль Lexus сбил насмерть старшего лейтенанта полиции, инспектора управления уголовного анализа Главного управления Нацполіції в столице Ярослава Викторова, который родился в 1996 году.

По предварительным данным, перед смертельной аварией у копа возник конфликт с двумя мужчинами из-за открытого завладения телефоном.

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Автор: Светлана Закелова