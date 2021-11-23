Смертельная авария в Киеве случилась на бульваре, расположенном в Днепровском районе, узнали журналисты.

В Днепровском районе Киева автомобиль Lexus сбил насмерть старшего лейтенанта полиции, инспектора управления уголовного анализа Главного управления Нацполиции в столице Ярослава Викторова, который родился в 1996 году.

Смертельное ДТП в Киеве случилась по адресу бульвар Перова, 21, говорится в Telegram-канале Kyiv Operativ.

По его данным, во время аварии коп был не при исполнении служебных обязанностей.

Читайте также"Убийственная ревность": в Киеве за жестокое убийство задержали мужчину (видео)"...Перед наездом у Ярослава возник конфликт с двумя неизвестными мужчинами. По непроверенной пока информации – якобы из-за открытого завладения телефоном", – говорится в сообщении.

В полиции пока не сообщали о смертельной аварии в столице, в результате которой погиб правоохранитель.

В сети показали фото с места ДТП. На снимках видно, что иномарка оказалась на крыше.

Ранее стало известно, что в городе Рубежное Луганской области на территории админздания нашли убитым молодого сотрудника полиции. Позже выяснилось, что копа убил его коллега. Подозреваемого задержали.

Журналисты узнали, что убит 24-летний полицейский Александр Фахруддинов. По неподтвержденным данным, возможный убийца – Станислав Шевцов.

Автор: Екатерина Присяжнюк