Его спутница сняла процесс на видео и показала в сети.

На столичных дорогах замечен очередной неадекватный водитель, который грубо нарушил правила дорожного движения, выехав на тротуар.

Примечательно, что поступок водителя сняла на видео его спутница, пишет "Киев оперативный" в Facebook.

"Боже, сколько же еще неадекватных лиц у нас за рулем...? Мало того, что этот имбецил прет по тротуару, еще и его не самая умная спутница все снимает и выкладывает в сеть, типа "посмотрите, какие мы крутые". Безнаказанность = вседозволенность", - говорится в сообщении.

На записи можно увидеть, что водитель объезжает по тротуару пробку и не обращает внимания на пешеходов. "Только не сбей ее", - говорит водителю пассажирка, когда тот приближается на скорости к женщине на тротуаре.

Привлекли ли к ответственности дерзкого нарушителя - пока неизвестно.

Как сообщал УНИАН, ранее столичный маршрутчик возмутил сеть грубым нарушением ПДД и попал видео: киевляне на это отреагировали.

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Автор: Виолетта Орлова