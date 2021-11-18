На столичных дорогах замечен очередной неадекватный водитель, который грубо нарушил правила дорожного движения, выехав на тротуар.
Примечательно, что поступок водителя сняла на видео его спутница, пишет "Киев оперативный" в Facebook.
"Боже, сколько же еще неадекватных лиц у нас за рулем...? Мало того, что этот имбецил прет по тротуару, еще и его не самая умная спутница все снимает и выкладывает в сеть, типа "посмотрите, какие мы крутые". Безнаказанность = вседозволенность", - говорится в сообщении.
На записи можно увидеть, что водитель объезжает по тротуару пробку и не обращает внимания на пешеходов. "Только не сбей ее", - говорит водителю пассажирка, когда тот приближается на скорости к женщине на тротуаре.
Привлекли ли к ответственности дерзкого нарушителя - пока неизвестно.
Как сообщал УНИАН, ранее столичный маршрутчик возмутил сеть грубым нарушением ПДД и попал видео: киевляне на это отреагировали.