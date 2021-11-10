Водителя иномарки можно установить не только по автономерам, но и по VIN-коду машины, отметили журналисты.

В центре Киева произошло серьезное ДТП – авто BMW слетело с Парковой дороги и перевернулось.

Авария в Киеве случилась возле Паркового моста (другое название – Мост влюбленных), говорится в Telegram-канале "Киев Оперативный".

По его данным, водитель иномарки скрылся с места ДТП и забрал с собой автономера.

"С Парковой дороги, возле Моста влюбленных, слетела машина BMW. Водитель скрылся, забрав с собой номерные знаки. Зачем – неизвестно, ведь по VIN-коду узнать владельца совсем не проблема...", – отмечается на канале.

Ранее стало известно, что в Киеве на проспекте Науки возле дома №33 водитель "КамАЗа" остановился, чтобы купить сигареты на остановке, но забыл поставить машину на ручной тормоз.

Грузовик прокатился вниз примерно 70 метров, влетел в авто "Жигули" и в стену жилого дома. В результате ДТП никто не погиб и не пострадал.

Вас могут заинтересовать такие новости:

Автор: Екатерина Присяжнюк