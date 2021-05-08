Потолок вагона поезда не выдержал дождя.

Пассажиры поезда Киев-Николаев вынуждены были во время поездки держать возле себя ведра из-за дырявого потолка.

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Видео очевидцев в Facebook опубликовала Галина Попцова.

На кадрах видно, что дождь обильно заливал пол и нижние пассажирские кровати из ламп в потолке.

Чтобы не намокнуть, люди должны были постоянно следить за вещами и загибать ноги, поскольку в некоторых местах образовались лужи. Кое-кто держал возле себя ведра.

"Боюсь, что к утру в этом поезде Киев-Николаев пассажиры начнут топить дровами",– подписала видео пользовательница.

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Автор: Яна Ставская