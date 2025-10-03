Мужчине изменили объявленное ранее подозрение.

Собраны доказательства, что подозреваемый в убийстве народного депутата Украины, экс-главы Верховной Рады Андрея Парубия действовал по заказу спецслужб РФ, поэтому ему сообщено о подозрении в государственной измене.

Об этом информирует Служба безопасности Украины. В сообщении не названа фамилия подозреваемого, но уже ранее мы писали, что это 52-летний Михаил Сцельников.

"По материалам дела, более года назад фигурант, проживая во Львове, был завербован российскими спецслужбистами. С тех пор он получал вражеские задания и "отчитывался" врагу об их выполнении", - рассказали в СБУ.

Видео дня

Отмечается, что подозреваемый сначала отслеживал и передавал россиянам локации Сил обороны, а также пытался установить время и направления движения железнодорожных эшелонов с горючим.

В СБУ сообщили, что позже российская спецслужба привлекла мужчину к выполнению "более сложного" задания - поручила ему убить Андрея Парубия и профинансировала подготовку к этому преступлению.

"Чтобы выполнить "заказ" государства-агрессора, злоумышленник отслеживал расписание дня и маршруты передвижения народного депутата. Одновременно с этим, по данным следствия, киллер готовил план своего побега за границу после совершения убийства. Однако правоохранители предотвратили его выезд и задержали фигуранта в Хмельницкой области, откуда он планировал нелегально выехать из Украины", - сказано в сообщении.

Как сообщил Офис Генерального прокурора, подозреваемому в убийстве Парубия изменено ранее объявленное подозрение.

На основании полученных новых доказательств действия подозреваемого дополнительно квалифицированы по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Ранее убийство Андрея Парубия квалифицировали по ст. 112 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь народного депутата Украины, совершенное в связи с его государственной деятельностью) и ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины.

Убийство Парубия

Как сообщал УНИАН, 30 августа 2025 года во Львове был убит народный депутат, бывший председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий. Подозреваемый 52-летний Михаил Сцельников был задержан и в суде он признался в убийстве. Объяснил это тем, что хотел получить приговор, чтобы его обменяли в Россию, где он якобы хотел найти тело своего погибшего на войне с РФ сына.

Бывшая жена подозреваемого в убийстве, писательница Елена Чернинька рассказала, что когда их общий сын пошел воевать за Украину, то они с отцом сильно поссорились из-за разногласий в политических взглядах. Женщина отмечала, что с бывшим мужем они разошлись в 1998 году, а официально - в 2000-м. По ее словам, она растила сына одна, отец с сыном общался очень редко. Отмечала, что когда сын ушел на войну, то он и отец очень поссорились, потому что один был патриот, а другой - нет.

Вас также могут заинтересовать новости: