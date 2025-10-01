Также этого почетного звания удостоены Геннадий Афанасьев, Степан Чубенко и Владимир Вакуленко.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания "Герой Украины" посмертно бывшему председателю Верховной Рады Андрею Парубию. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

"Именно в День защитников и защитниц, на Покров, расширяем еще одну нашу традицию уважения и благодарности", - отметил он.

По словам президента, за время с начала полномасштабной войны высшее звание Героя Украины предоставлялось только воинам - украинцам, которые проявили себя чрезвычайно в боевых условиях, в защите нашего государства, наших позиций, наших людей.

Зеленский отметил, что 722 воина уже стали Героями Украины, и из них 445 - посмертно.

"Сегодня я подписал указы о присвоении звания Герой Украины еще четырем украинцам, к сожалению, посмертно: Андрею Парубию, Геннадию Афанасьеву, Степану Чубенко и Владимиру Вакуленко. Это были особенные люди. И они тоже были защитниками - защитниками идеи Украины, нашей независимости. Их жизнь была неодинаковой, и они происходили из разных частей нашей страны - Львовщины, Крыма, Донетчины, Харьковщины. Но каждый из них для многих теперь является олицетворением именно такой Украины, которая сумела проявить характер и выстоять против России", - подчеркнул глава государства.

Как известно, Парубий был застрелен 30 августа в Сиховском районе Львова. Мужчина, который стрелял в бывшего председателя Верховной Рады, замаскировался под курьера.

Другие указы президента по случаю Дня защитников и защитниц

Как сообщал УНИАН, Зеленский также подписал указы о присвоении почетного знака отличия "Город-герой Украины" 16 городам в семи областях Украины. Президент рассказал, что на Днепровщине это Павлоград, Никополь, Марганец; в Донецкой области - Дружковка, Краматорск, Константиновка, Покровск, Славянск; в Запорожье - Гуляйполе, Орехов; в Николаевской области - Вознесенск и Баштанка; в Сумской области - Сумы, Тростянец; в Харьковской области - Купянск; в Хмельницкой области - Староконстантинов.

