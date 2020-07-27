В КГГА отреагировали на "блэкаут" в Киеве и объяснили, что случилось (фото)

Произошло повреждение оборудования на Киевской ТЭЦ №5, что расположена на ул. Промышленной.

В Киеве городские службы устраняют повреждение оборудования на ТЭЦ-5: в Печерском, Голосеевском и Соломенском районах могут быть перебои с электроснабжением.

Об этом говорится в сообщении на сайте Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что сегодня произошло повреждение оборудования на Киевской теплоэлектроцентрали №5, расположенной на ул. Промышленной.

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"Сейчас соответствующие подразделения коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" работают на месте для оперативного устранения и возобновления работы оборудования. Также совместно со службами ДТЭК Киевские электрические сети осуществляется переподключение потребителей. Ориентировочный срок выполнения работ – 3 часа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что часть потребителей Печерского, Голосеевского и Соломенского районов временно остаются без электроснабжения, некоторые потребители - без водоснабжения.

Также сообщается, что в связи с отсутствием напряжения в электросети задерживается ряд троллейбусных маршрутов. В частности, №№ 1, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 15, 17, 38, 40, 40к, 42д, 43, 50.

Как сообщал УНИАН, несколько районов Киева остались без света. Остановились троллейбусы, не работают даже светофоры. В ТРЦ Ocean Plaza из-за отсутствия света людей эвакуировали из здания.

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