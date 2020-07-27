цей матеріал доступний українською

Часть Киева осталась без света, с ТЭЦ валит густой дым – СМИ (фото)

19:33, 27 июля 2020
Происшествия
1937 0
Фото Информатор

Об этом сообщает «Информатор». Пользователи тем временем прислали фото неизвестного дыма над ТЭЦ.

Информатор

Отмечается, что электроснабжение пропало около 19:00. В Голосеевском районе свет пропал и через 10 минут появился. Однако части Шевченковскового, Печерского и Соломенского районов по состоянию на 19:25 обесточены.

Жители Позняков также сообщили, что у них был скачок напряжения. На пару минут свет пропал, но включился. На Березняках свет пропадал дважды.

В ТРЦ Ocean Plaza из-за отсутствия света людей эвакуировали из здания.

Новость обновляется

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter