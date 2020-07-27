Часть Киева осталась без света, с ТЭЦ валит густой дым – СМИ (фото)

На некоторых улицах столицы не работают светофоры.

Несколько районов Киева остались без света. Остановились троллейбусы, не работают даже светофоры.

Об этом сообщает «Информатор». Пользователи тем временем прислали фото неизвестного дыма над ТЭЦ.

Отмечается, что электроснабжение пропало около 19:00. В Голосеевском районе свет пропал и через 10 минут появился. Однако части Шевченковскового, Печерского и Соломенского районов по состоянию на 19:25 обесточены.

Жители Позняков также сообщили, что у них был скачок напряжения. На пару минут свет пропал, но включился. На Березняках свет пропадал дважды.

В ТРЦ Ocean Plaza из-за отсутствия света людей эвакуировали из здания.

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