В ТРЦ Ocean Plaza из-за отсутствия света эвакуировали людей

В ТЦ River Mall также перебои со светом

В торгово-развлекательном центре Ocean Plaza из-за отсутствия света людей эвакуировали из здания.

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Об этом сообщает издание «Информатор».

Отмечается, что на станции метро Дружбы Народов тоже внезапно погас свет. Люди выходят наружу. Тоже самое произошло на станции Печерская.

В ТЦ River Mall также перебои со светом. В кинотеатре Планета Кино сеансы под угрозой срыва.

Как сообщал УНИАН¸в некоторых районах Киева пропало электричество. В сети также появились фото неизвестного дыма над киевской ТЭЦ.

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