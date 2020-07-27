В ТРЦ Ocean Plaza из-за отсутствия света эвакуировали людей
19:51, 27 июля 2020Происшествия
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В ТЦ River Mall также перебои со светом
Из "Оушен плаза" эвакуировали людей / фото rasprodaga.com.ua
В торгово-развлекательном центре Ocean Plaza из-за отсутствия света людей эвакуировали из здания.
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Об этом сообщает издание «Информатор».
Отмечается, что на станции метро Дружбы Народов тоже внезапно погас свет. Люди выходят наружу. Тоже самое произошло на станции Печерская.
В ТЦ River Mall также перебои со светом. В кинотеатре Планета Кино сеансы под угрозой срыва.
Как сообщал УНИАН¸в некоторых районах Киева пропало электричество. В сети также появились фото неизвестного дыма над киевской ТЭЦ.
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