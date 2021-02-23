Юристы советуют потерпевшим обращаться за компенсацией к содержателю дома.

Во Львове снег и лед падают с крыш и крушат машины. Вчера в двух райотделах полиции копы приняли с десяток заявлений от потерпевших.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Юристы советуют потерпевшим обращаться за компенсацией к содержателю дома, с которого упала глыба. При этом необходимо зафиксировать все на фото или видео, найти свидетелей, которые смогут все подтвердить в суде.

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Автор: УНИАН