Военнослужащие его отряда причастны к расстрелу 12 транспортных средств в Гостомеле, в результате чего убито было 11 мирных жителей, а еще 15 - ранены.

Идентифицирован офицер Национальной гвардии России, который принимал участие в расстреле гражданских автомобилей в Гостомеле Киевской области.

Как отмечается в сообщении на сайте Офиса генерального прокурора, под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры заместителю командира взвода специального подразделения войск Нацгвардии Российской Федерации по Красноярскому краю было сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, в оккупированном Гостомеле подозреваемый и другие российские военные получили приказ от своего командира на убийство гражданского населения.

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"25 февраля 2022 года, находясь на боевых позициях в районе улиц Шевченко и Свято-Покровской, он без предупреждения открыл огонь из стрелкового оружия по гражданскому автомобилю, который двигался по ул. Шевченко в направлении г. Буча. Водитель транспортного средства получил многочисленные огнестрельные ранения. Впоследствии пострадавшему удалось спастись", - рассказали в прокуратуре.

В общем военнослужащие отряда причастны к расстрелу 12 транспортных средств в Гостомеле, в результате чего убиты 11 мирных жителей, а 15 - ранены.

Геноцин украинцев - убийства на Черниговщине

Недавно в районном суде Чернигова завершилось рассмотрение дела в отношении 15 российских военнослужащих, которые принудительно удерживали жителей села Ягодное в подвале школы. Во время суда, который длился несколько месяцев, показания дали более 80 жителей села.

Так, российские военнослужащие были приговорены к 12 годам заключения. В прокуратуре отметили, что в начале марта 2022 года российские военные, находясь в оккупированном с. Ягодное Черниговского района, лишили свободы и насильно удерживали в подвале Ягоднянской школы в качестве "живого щита" 368 человек, среди которых - 69 несовершеннолетних.

Из-за нечеловеческих условий содержания и непредоставления необходимой медицинской помощи в "подвале смерти" умерли 10 гражданских.

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