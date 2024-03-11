Из-за нечеловеческих условий содержания и неоказания медпомощи в "подвале смерти" умерли десять гражданских.

В Черниговской области к 12 годам заключения приговорены 15 российских военнослужащих, которые во время оккупации удерживали в подвале школы в селе Ягодное 368 человек.

Как отмечается в сообщении на сайте Офиса генерального прокурора, российские военнослужащие были признаны виновными в нарушении законов и обычаев войны, совершенных группой лиц (ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 438 УКУ), в порядке специального судебного разбирательства.

"Доказано, что в начале марта 2022 года военные ВС РФ, находясь в оккупированном с. Ягодное Черниговского района, лишили свободы и насильно удерживали в подвале Ягоднянской школы в качестве "живого щита" 368 человек, среди которых - 69 несовершеннолетних", - отметили в прокуратуре.

Таким образом, местные жители использовались для прикрытия командного пункта от возможных наступательных действий со стороны Вооруженных сил Украины.

"Из-за нечеловеческих условий содержания и неоказания необходимой медицинской помощи в "подвале смерти" умерли десять гражданских лиц", - напомнили в ОГП.

Как отмечается в сюжете ТСН, большинство этих военнослужащих - из Республики Тува. Суд был заочным, на нем сегодня не присутствовали ни подсудимые, ни их государственные адвокаты.

Местные жители говорят, что этот приговор для них является важным. Они также рассказали, что российские оккупанты издевались и над животными.

"Ели и убивали собак. И с людьми не церемонились: толкали, били. Если бы они нам попались, так мы бы их разодрали. Пожизненно надо (осудить их - УНИАН)", - сказала одна из местных жительниц.

Суд над военными РФ, которые удерживали в Ягодном почти 400 людей

С 3 по 31 марта 2022 года в подвале школы в Ягодном Черниговской области российские оккупанты удерживали почти 400 мирных жителей, из которых 69 - дети. Этих людей использовали как живой щит, поскольку помещение школы было "штабом" оккупантов.

Из-за нечеловеческих условий содержания - отсутствие достаточного пространства, санитарных условий, доступа к воздуху, еде, воде - умерли десять пожилых людей.

Недавно в районном суде Чернигова завершилось рассмотрение дела в отношении 15 российских военнослужащих, которые принудительно удерживали жителей села в подвале школы. Во время суда, который длился несколько месяцев, показания дали более 80 жителей Ягодного.

Дело в отношении командира оккупантов, которого идентифицировали украинские журналисты, выделено в отдельное производство.

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