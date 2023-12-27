В немецком минюсте отметили, что российские офицеры уже идентифицированы.

Власти Германии установили российских военных, причастных к обстрелам Гостомеля.

По данным издания Spiegel, это первое дело о военных преступлениях в Украине, которое ведет Германия. "Подозреваемые в стрельбе и ответственные российские офицеры уже идентифицированы", - заявил министр юстиции Германии Марко Бушманн.

Издание отметило, что первое дело о военных преступлениях, совершенных в Украине, возбуждено в Германии в середине лета. Оно касается обстрелов Гостомеля россиянами в марте 2022 года, в результате чего пострадали мирные люди, в том числе те у кого было немецкое гражданство.

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"Если мы поймаем виновных, то предъявим обвинения. И если Украина или другая страна, с которой мы сотрудничаем, поймает этих людей, то мы дадим доказательства, чтобы обвинения могли быть успешно предъявлены там", - рассказал Бушманн.

Бои за Гостомель

24 февраля 2022 года ВСУ вели ожесточенные бои за аэродром в Гостомеле. Тогда ВСУ уничтожили почти весь российский десант, который пытались высадить десятки вертолетов Ка-52 и Ми-8. Оккупанты планировали захватить аэродром в Гостомеле и использовать его для высадки десантников и легкой бронетехники. Реализация этого плана привела бы к оккупации Киева.

Кроме того, в боях россияне уничтожили Ан-225 "Мрия", стоявший в ангаре. Бои продолжались до 27 февраля.

В сентябре этого года Главное управление разведки Минобороны сообщило, что во время боев в Гостомеле оккупанты потеряли 200 элитных специалистов по захвату аэродромов и аэропортов.

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