Обвал следовал за ливнями и землетрясением в 7 баллов за 320 км от Мексики.

Часть скалы упала на густонаселенный жилой район горного поселка Тлальнепантла в Мексике. Сообщается о, по меньшей мере, двух погибших. Под завалами размером в трехэтажный дом может находиться не менее 10 человек.

Об этом информирует AP.

На место обвала прибыли бригады спасателей. Пожарные и добровольцы организовали регулярный вынос песка, камня и щебня.

"Сейчас мы сосредоточены на спасении людей, которые, к сожалению, были застигнуты врасплох на месте происшествия", – ответил мэр поселка Расиэль Перес Крус. Власти уже эвакуировали близлежащие дома и призвали жителей избегать пострадавшего района.

Из-под завалов очевидцы слышали крики детей.

Также на помощь спасателям отправили отряды со служебными собаками, которые должны разыскать пропавших по запаху.

"Ужасно гремело. Я схватила младшего сына и выбежала из дома. Затем появилось очень большое облако пыли", – рассказала 39-летняя жительница квартала Анна-Луиза Борхес, которой удалось спастись от обвала. Ее четверо детей в это время были в школе.

По словам женщины, людей предупредили о вероятности падения еще одной глыбы и попросили найти себе место для ночлега в другом районе.

Один из массивных валунов уперся в двухэтажный дом, выбив переднюю стену и вывалив все содержимое дома на улицу. В деревне в связи с этим участились случаи мародерства.

Обвал следовал за ливнями в Центральной Мексике и землетрясением в 7 баллов за 320 км от Мексики.

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Автор: Яна Ставская