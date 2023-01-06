Из одной из церквей накануне обысков пытались вывезти брошюры запрещенной партии "ОПЗЖ".

Служба безопасности провела контрразведывательные мероприятия на объектах Украинской православной церкви Московского патриархата еще в 4 областях.

Как сообщили в пресс-центре спецслужбы, на территории церквей в Херсонской, Кировоградской, Днепропетровской и Ривненской областях выявили библиотеки с прокремлевской литературой, агитационные листовки запрещенных в Украине политических партий и российскую символику.

Так, в результате следственно-оперативных действий секретарю Кировоградской епархии сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности и религиозных убеждений).

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Кроме того, на территории церкви Святого праведного Иоанна Кронштадского на Херсонщине обнаружены бывшие склады с имуществом оккупационных группировок РФ. Также установлено, что захватчики развернули их при содействии настоятеля церкви протоиерея Анатолия Корнева.

"Он наладил контакт с руководством оккупационной администрации и был на прямой связи с представителями ФСБ", - говорится в сообщении.

При этом во время освобождения Херсона клирик бежал вместе со своими российскими "кураторами" на левый берег Днепра.

Вместе с тем, в результате обысков в помещениях Свято-Троицкого Межирицкого монастыря в Ривненской области обнаружены пропагандистские материалы общественного объединения, которое возглавляет подозреваемый в государственной измене Виктор Медведчук.

"А в Днепропетровской области сотрудники СБУ предотвратили попытку вывоза прокремлевской литературы из местной епархии. При выезде с территории церкви правоохранители остановили автомобиль, из которого изъяли тираж брошюр запрещенной партии "ОПЗЖ" и других антиукраинских материалов", - заявили в СБУ.

Сейчас все выявленные доказательства направлены на экспертизу. После этого будут совершаться другие процессуальные действия, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Запрет УПЦ МП и обыски в церквях

С конца ноября правоохранители проводят обыски в помещениях Украинской православной церкви Московского патриархата. Во время мероприятий правоохранители выявляли пропагандистскую литературу, российские награды за "освобождение Крыма", триколоры и символику так называемых "ЛНР "и"ДНР", российские паспорта, значительные суммы наличных и даже оружие.

Многочисленные представители УПЦ МП получали подозрения в совершении преступлений, в частности, государственной измены. Украинская разведка подтверждала, что священники Московского патриархата рассматриваются как обменный фонд. Известно, что России уже передали одного из священников во время обмена пленными.

Активно обсуждается прекращение деятельности церкви в Украине. Ранее Совет нацбезопасности и обороны поручил правительству подготовить и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект об исключении деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в РФ религиозных организаций. Как свидетельствуют опросы, сейчас каждый второй украинец считает целесообразным полный запрет УПЦ МП в Украине.

Также 27 декабря Конституционный суд Украины признал конституционным закон, обязывающий УПЦ МП изменить название таким образом, чтобы оно отражало принадлежность церкви к России. Но пока церковь отказывается выполнять его.

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