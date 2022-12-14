Все изъятые материалы направлены на экспертизу для принятия дальнейших процессуальных действий.

Служба безопасности Украины завершила контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ МП в Закарпатской, Черновицкой, Ровенской, Волынской, Николаевской, Сумской, Львовской, Житомирской и Херсонской областях. Найдено немало символики СССР и страны-оккупанта.

Как отмечают в пресс-службе СБУ на территории епархий в указанных областях найдены российские паспорта, георгиевские ленты, символика запрещенной партии ОПЗЖ и "методички" Кирилла по распространению вражеской пропаганды через верующих.

Кроме этого, выявлены склады с прокремлевской литературой, в том числе авторства идеолога рашизму Ивана Ильина. В этих изданиях представители РФ отрицают существование украинского народа, его языка и культуры, а также ставят под сомнение украинскую государственность.

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В частности, в епархии на Львовщине найдено фото скрытых российских документов "об обеспечении взаимодействия с военными комиссариатами РФ". В то же время на территории церквей в Закарпатской области находился флаг так называемой "Республики Подкарпатская Русь" с текстом гимна "подкарпатских русинов", а местный священник в проповедях называл "безбожниками-сатанистами" людей, которые празднуют Рождество 25 декабря.

В СБУ отметили, что на территории одного из монастырей Ровенской области разоблачена послушника с российским паспортом и контактами в РФ. Сейчас его проверяют на возможную причастность к разведывательно-подрывной деятельности в пользу спецслужб страны-агрессора.

В Роменской епархии обнаружен клирик с партбилетом коммунистической партии бывшего СССР. Сейчас все изъятые материалы направлены на экспертизу для принятия дальнейших процессуальных действий.

Обыски в церквях УПЦ МП

С конца ноября СБУ проводит обыски церквей УПЦ МП. Во время обысков было обнаружено пропагандистскую литературу, которая отрицает Украину как государство, медали за "освобождение Крыма", российские паспорта и символику "Л\ДНР".

Во время одного из обысков силовики застали секретаря Черновицкой епархии УПЦ МП Никиту с обнаженным несовершеннолетним парнем.

9 декабря было сообщено о подозрении ректору Почаевской духовной семинарии УПЦ МП за антиукраинскую деятельность.

12 декабря решением СНБО были введены санкции против семи представителей УПЦ МП.

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