'Путин становится отчаянным': экс-офицер британской армии разнес российский 'танк-одуванчик'

Импровизированная защита от дронов должна уменьшить потери бронетехники РФ, которые, по оценкам, уже превысили 6 тысяч танков.

Министерство обороны России продемонстрировало новую модификацию танка с дополнительной металлической защитой, неофициально названную "танк-одуванчик". Машину позиционируют как попытку повысить живучесть бронетехники в условиях массового применения украинских беспилотников.

Как пишет бывший офицер британской армии, военный аналитик Гэмиш де Бреттон-Гордон в колонке для The Telegraph, появление такой конструкции связано с масштабными потерями российских танков в войне против Украины, которые, по открытым источникам, превысили 6 тысяч единиц.

"Абсурдный российский "танк-одуванчик" показывает, насколько отчаянным становится Путин", - отмечает автор.

Импровизированная защита вместо технологий

"Одуванчик" стал очередным вариантом импровизированной защиты после так называемых "черепашьих" и "ежовских" танков – машин, обшитых металлическими листами, решетками и шипами. Все эти решения имеют целью уменьшить эффективность ударов FPV-дронов и боеприпасов с верхней полусферы.

В то же время, утверждает эксперт, такие конструкции:

затрудняют прицельную стрельбу из основного орудия;

значительно увеличивают габариты танка, делая его более заметным;

снижают мобильность и маневренность машины;

могут облегчать обнаружение и поражение бронетехники.

Контраст с подходом Запада

В отличие от России, страны НАТО делают ставку на радиоэлектронную борьбу и системы активной защиты, способные перехватывать дроны и ракеты еще в воздухе. Подобные системы уже используются, в частности, Израилем, и планируются для установки на перспективные западные танки.

Современная бронетехника должна сочетать огневую мощь, защиту и мобильность, тогда как чрезмерное навешивание металлических конструкций подрывает все три составляющие.

"Мобильность, решающий фактор в бронетанковой войне, парализуется дополнительным весом, объемом и потенциалом для зацепления: в танке "одуванчик" будет почти невозможно "проскользнуть" – искусство незаметного маневрирования через лес и глухую местность, чтобы нанести удар по врагу", – отмечает автор.

Российская армия все чаще использует устаревшую технику и тактики, тогда как Украина, при условии достаточных поставок современного вооружения, сохраняет потенциал для дальнейшего истощения противника.

Появление "танка Кульбаба", по оценкам эксперта, стало не столько прорывом, сколько свидетельством адаптации России к дефициту техники и потерям на фронте.

"Танк-кульбаба" - что известно

Как сообщал УНИАН, новые импровизированные решения армии РФ вызывают насмешки в сети, но эксперты признают: в войне дронов даже самые необычные конструкции могут временно спасать технику и жизни.

Россия продолжает экспериментировать с нетипичными способами защиты бронетехники от FPV-дронов. После "танка-черепахи" и так называемого "волосатого танка" на поле боя появился новый дизайн, который уже окрестили "аквариумом с одуванчиками".

Речь идет о многослойной конструкции из гибких металлических стержней, сваренных в древовидную форму и покрытых высокопрочной сеткой. Она должна создавать трехмерный барьер вокруг танка и заставлять дроны взрываться на расстоянии от корпуса.

