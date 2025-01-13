Гадания на Старый Новый год помогут заглянуть в будущее и узнать свою судьбу.

Старый Новый год 2025 считается мистической датой, когда самые правдивые гадания получаются у тех, кто хочет заглянуть в будущее. Существует много способов узнать свою судьбу. Но важно проводить ритуал в хорошем настроении и с верой в результат.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Подробно о том, как гадать с 13 на 14 января и какие методы считаются самыми точными, эксклюзивно для УНИАН рассказал экстрасенс и таролог Роман Шептицкий.

Как гадают на Старый Новый год

По словам экстрасенса, наши предки часто гадали в ночь на старый Новый год, который раньше отмечался 14 января. Определенные даты, которые были намолены годами, могут еще до 7 лет иметь свою энергосилу. Именно поэтому гадания в ночь с 13 на 14 января могут быть простыми, но давать хорошие подсказки.

Гадать можно как в одиночку, так и в компании. К любым гаданиям надо относиться серьезно, не делать это для шутки. Перед гаданием необходимо обратиться к силам, которые оберегают человека, и попросить у них о помощи, чтобы не вмешалась нечисть. Стоит попросить, чтобы они помогли благодаря конкретному гаданию получить подсказку, а затем поблагодарить.

Любое гадание может лишь дать подсказки. Надо понимать, что будущее многовариантно, и многое зависит от самого человека. Мы можем получить подсказки, но с этим надо что-то делать.

Если, например, в гадании выпадает, что все должно быть хорошо, но на человеке есть негативные программы, то спрогнозированное добро просто не дойдет. В другом случае - если выпадает что-то нехорошее, тем более надо работать над тем, чтобы предотвратить негатив. Необходимо духовно работать, понять, откуда негатив, и что-то с этим делать, например, обращаться к специалисту. Именно поэтому негативное предупреждение, полученное во время гадания, является важным.

Когда наиболее правдивые гадания

Гадания в период святок (12-дневный период после Рождества) считались одними из самых правдивых. По старому календарю святки длились с 7 до 19 января, а по новому - с 24 декабря до 6 января.

Чаще всего наши предки гадали в ночь с 13 на 14 января (раньше 14 числа отмечали Василия). Гаданием занимались в основном незамужние девушки, которые хотели узнать, кто станет их мужем - "суженым-рядженым", - и когда они его встретят. На суженого девушка могла гадать сама. Но также есть и гадания, которые проводили в компаниях.

Гадание на игральных картах

Девушки гадали на игральных картах. Под подушку перед сном клали четырех королей, а утром нужно было вытащить одну из карт.

Если попался крестовый король, то муж будет военный.

Если бубновый - то девушка будет иметь того жениха, которого бы сама хотела иметь.

Если червовый - то жених будет молодой и богатый.

Если же выпадал пиковый, то считали, что жених будет старше, возможно, вдовец или разведен, и ревнивый.

Если нет карт, то проведите гадание на сон с бумагой. Перед сном на листках запишите все свои желания и положите под подушку. Утром вытяните один из листков. Вероятнее всего, именно это желание в течение года осуществится.

Гадание на отношения с ореховой скорлупой

Есть гадание со скорлупами ореха. Так могут гадать не только девушки, но и парни. Нужно взять две скорлупы ореха, бросить их в воду и, если они утонули рядом друг с другом, значит одинокий человек может в новом году кого-то встретить.

Если скорлупы тонули в воде далеко друг от друга, то скорее всего, в этом году человек еще будет одинок.

Гадание на суженого с расческой

Одно из гаданий, которое практиковали наши предки, - гадание с расческой. Оно простое, но довольно эффективное, поскольку можно получить подсказки. В ночь с 13 на 14 число девушка клала свою расческу под подушку и трижды говорила:

"Суженый-ряженый приди и волосы мне расчеши".

Девушке мог присниться конкретный мужчина, который расчесывает ей волосы. И это считалось знаком, что в этом году возможно создание семьи с этим человеком. Если никто не приснился, то, скорее всего еще год придется "ходить в девках".

Гадание на будущее на чашках

Если собиралась компания, то и девушки, и парни могли гадать на чашках. Такое гадание проводили так:

Брали несколько чашек или стаканов. В каждую емкость клали или перстень, или монетку, или кусочек хлеба, лука, комок сахара, соли. В один из сосудов наливали обычную воду. Человеку, который хотел погадать, закрывали глаза так, чтобы он ничего не видел, и переставляли чашки, после чего давали выбрать одну.

Если в сосуде оказывалась монета, - то это к богатой жизни в следующем году. Хлеб считается признаком того, что человека ждет достаток. Кольцо - к замужеству или к важному предложению в жизни, возможно, рабочему, финансовому. Сахар - к "сладкой жизни". Лук считали символом того, что человеку придется плакать, а соль - предупреждением о возможных проблемах.

Если же человек выбирал сосуд, в котором была обычная вода, то жизнь прогнозировалась серая и обыденная.

Гадание на жениха по крупам

Для такого гадания надо взять несколько небольших тарелочек, насыпать в них разную крупу. Как правило, использовали гречку, овсянку, рис, пшено, манку и перловку. В отдельное блюдечко наливали немного воды. Все блюдечки надо расставить по кругу, а внутри поставить тарелку с сырым яйцом. Затем это яйцо крутили и смотрели, к какой из тарелок оно покатится. Вот такое значение вкладывали в это гадание:

Если яйцо покатится к гречке, то говорили, что жених будет хороший, добрый и богатый.

Если к пшену - то будущий муж может быть светловолосым.

Если к рису - то понравиться может кто-то женатый, а с такими нельзя связываться.

Если к манке, то жених может быть где-то с севера.

Если к перловке - возможно, жених будет военным.

Если покатится к воде, то это может означать, что пока замужества не будет, или же что девушка будет много путешествовать и в дороге может кого-то встретить.

Если же яйцо просто будет крутиться на месте, то считалось, что, скорее всего, в новом году девушке замужества не видать.

Кому нельзя гадать на Старый Новый год

О тонкостях гадания эксклюзивно для УНИАН рассказала финалистка 5 сезона "Битвы экстрасенсов" Ярослава Солодеева (Федорова), самая могущественная потомственная ведьма Украины.

По словам ведьмы, нельзя гадать, если ты к гаданию относишься как к шутке или какой-то забаве. Даже если не приходят какие-то силы, то те сущности или силы, которые могут быть рядом, способны "присоединиться" к человеку.

Гадать также нельзя, если человек находится в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. С алкоголем и наркотиками связаны сущности низшего уровня, в том числе бесы и черти, и именно они могут составить вам "компанию" во время гадания, если вы будете в таком состоянии.

Не стоит также гадать, когда вы раздражены, злы или скорбите. Например, с кем-то поссорились, расплакались, пережили истерику. В таком случае лучше от ритуала отказаться, поскольку можно получить искаженную информацию. Еще нельзя гадать, если вы очень устали или находиться в депрессивном состоянии.

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