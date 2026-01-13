Супертанкеры Китая, направлявшиеся за венесуэльской нефтью, развернулись посреди Атлантики

Из-за блокады США Венесуэла не может продолжить нефтяную торговлю с Китаем.

Два супертанкера под китайским флагом, которые направлялись в Венесуэлу для забора грузов сырой нефти, развернулись и вернулись в Азию. Как пишет Reuters, об этом сообщил LSEG, глобальный поставщик данных о ценах на нефть и энергетические рынки.

Отмечается, что это свидетельствует о продолжении блокады Венесуэлы со стороны США и невозможности продавать нефть основному покупателю.

Очень большие нефтеналивные танкеры Xingye и Thousand Sunny, которые не находятся под санкциями, оставались на якоре в Атлантическом океане в течение недель. Эти суда входят в группу из трех супертанкеров, которые ходят только по маршруту Венесуэла-Китай для перевозки сырой нефти.

Как напомнило издание, Венесуэла продает нефть Китаю для погашения общего долга. Китай выдал ей значительный кредит после того, как США ввели энергетические санкции против Венесуэлы в 2019 году. Китай предоставил льготный период для получения капитальных платежей и договорился с Каракасом о временном соглашении, согласно которому обслуживание долга будет компенсироваться грузами сырой нефти.

Государственная нефтегазовая компания Венесуэлы PDVSA сообщала, что в прошлом году именно Китай был покупателем №1, экспортировав около 642 000 баррелей в сутки, что составляло три четверти от общего объема экспорта в 847 000 баррелей в сутки.

"Львиная доля этого экспорта в Китай попадала на независимые китайские нефтеперерабатывающие заводы, которыми торговали малоизвестные посредники, тогда как нефтяные грузы, отправленные в Китай для обслуживания долга, составляли незначительную часть от общего количества", - говорится в статье.

Издание напомнило, что на прошлой неделе США объявили о соглашении по экспорту до 50 миллионов баррелей венесуэльской нефти, застрявшей в хранилищах. Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай не будет лишен венесуэльской сырой нефти. Но Китай еще не получал никаких грузов из Венесуэлы с прошлого месяца, поскольку Вашингтон утверждает, что нефтяное эмбарго остается в силе.

Ограничения для "теневого флота"

Как писал УНИАН, США планируют перехватывать нефтяные танкеры российского флота, которые ходят под флагами других стран. Пентагон продолжит блокаду морских торговых путей Венесуэлы, чтобы ограничить ее способность продавать нефть основным покупателям - Китаю и России.

