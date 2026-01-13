Вечером 13 января по старому-доброму обычаю на столе должна стоять щедрая кутья.

Старый Новый год, который наступает с 13 на 14 января, в народе по-прежнему ассоциируется со Щедрым вечером и Маланкой. И, хотя сам праздник Маланки ныне отмечают по новому стилю 31 декабря, традиция собираться за богатым столом в эту ночь для многих остается неизменной. Щедрая кутья - одно из главных блюд Щедрого вечера. В этот раз предлагаем приготовить ее, сохранив главный смысл и добавив новые вкусовые оттенки.

Щедрая кутья из пшеницы с шоколадом

Щедрая кутья, в отличие от богатой, не постная, поэтому ее можно готовить не только на воде, но и на молоке, сливках, добавлять сливочное масло и все, что душа пожелает.

Щедрая кутья с шоколадом - это современный вариант традиционного обрядового блюда, в котором классическая основа сочетается с насыщенным вкусом.

Для приготовления понадобятся:

1 ст. пшеницы;

2 ст. воды;

0,5 ст. мака;

0,5 ст. изюма;

0,5 ст. грецких орехов;

100 г черного шоколада;

мед;

узвар.

По желанию можно добавлять варенье, цукаты, мармелад.

Пшеницу перебрать, помыть, залить водой (примерно на 2 см выше) и оставить на 5-6 часов, можно на ночь. Набухшую пшеницу снова промыть, залить свежей водой в пропорции 1:2 (воды в 2 раза больше), поставить на огонь. Довести до кипения и убавить огонь. Варить на слабом огне до мягкости, если есть необходимость, то воду можно долить.

Мак залить кипятком 1:2, накрыть и дать ему набухнуть до полного остывания (или 1-2 часа). Изюм залить кипятком и дать ему постоять 20-30 минут. Слить воду с мака и перетереть его в ступке до появления белого молочка (можно использовать кофемолку).

Грецкие орехи обжарить и порубить на кусочки размером с горошину. Шоколад порубить так же. Добавить к пшенице мак, орехи, изюм, шоколад и перемешать. Заправить медом и разбавить узваром, чтобы кутя не была сухой.

Щедрая кутья с халвой

Кутя с халвой - рецепт тоже необычный, но уже ставший популярным. Сладкая халва придает кутье деликатные карамельные и ореховые оттенки, но символизм обрядового блюда остается тот же: зерно - это жизнь и благополучие, а сладкие добавки - достаток в доме.

Для приготовления нужны:

1 ст. пшеницы;

2 ст. воды;

0,5 ст. мака;

0,5 ст. сухофруктов (можно взять любые - изюм, финики, чернослив, инжир);

0,5 ст. грецких орехов;

70 г халвы (подсолнечной или кунжутной);

мед по вкусу;

щепотка соли;

узвар.

Пшеницу приготовить так же, как и в предыдущем рецепте. Так же подготовить мак. Сухофрукты и орехи порубить, халву раскрошить вилкой или руками.

Соединить пшеницу, мак, орехи, сухофрукты и халву. Добавить мед, щепотку соли и заправить узваром.

