Каждый Boeing 777 имеет эти черные полосы на крыльях: вот для чего они на самом деле нужны

Черные полосы на крыльях показывают пилотам положение колес во время руления и разворотов на взлетно-посадочной полосе.

Каждый авиалайнер Boeing 777 имеет черные полосы на крыльях, и они выполняют очень практичную функцию, пишет Supercar Blondi.

Эти полосы служат ориентиром для пилотов на хвостовой камере, показывая, где находятся внешние колеса основной стойки шасси. Это особенно важно во время руления и разворотов на 180 градусов на взлетно-посадочной полосе, чтобы пилоты могли убедиться, что колеса не выехали на траву или другую часть аэродрома.

Без этих полос пилоты фактически были бы вынуждены угадывать положение колес, что могло бы затруднить управление самолетом на земле.

Boeing 777: универсальный авиалайнер

Boeing 777 – один из самых популярных авиалайнеров для дальних рейсов, который эксплуатируют более 70 авиакомпаний мира. Первый полет коммерческого самолета состоялся 7 июня 1995 года, а первая поставка компании United Airlines – в мае 1995 года.

С тех пор самолет несколько раз модернизировали, включая разработку Boeing 777X, первые поставки которого ожидаются в 2027 году.

Несмотря на появление новых моделей, Boeing 777 остается культовым и универсальным авиалайнером, а черные полосы на крыльях – пример простого и разумного технического решения, которое облегчает работу пилотов.

