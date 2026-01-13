Мельник: РФ сознательно дождалась сильных морозов, чтобы нанести удар по энергетике Украины

РФ намеренно атакует энергетическую инфраструктуру Украины в разгар зимних морозов, оставляя миллионы людей без тепла, добавил дипломат.

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что Россия намеренно дождалась начала января, когда температура в Украине опустилась до минус 15°С, чтобы нанести удары по энергетической инфраструктуре и создать сложные условия для миллионов граждан.

Об этом он сказал во время экстренного заседания Совета Безопасности ООН, созванного на фоне недавних ракетных и беспилотных атак РФ, передает Clash Report.

"Россия намеренно дождалась начала января, чтобы нанести ряд наиболее разрушительных ударов, в результате чего миллионы граждан оказались в условиях сильного мороза", – отметил Мельник.

Он добавил, что Москва постоянно превосходит саму себя в проявлении насилия:

"Каждый раз, когда международное сообщество считает, что Россия достигла предела лжи и варварства, она находит способ опуститься еще ниже".

Мельник подчеркнул безграничность преступных намерений РФ и призвал международное сообщество к решительной реакции на действия Москвы.

Чрезвычайное заседание Совбеза ООН

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Россия осуществила массированный ночной обстрел, применив сотни дронов и десятки ракет, в частности гиперзвуковую "Орешник", которую Москва использовала лишь во второй раз. Западные дипломаты расценили это как сигнал и предупреждение союзникам Украины по НАТО.

Совбез ООН собрался на экстренное заседание из-за этой атаки. Заместитель посла США в ООН Тэмми Брюс заявил о "опасной и непонятной эскалации" войны России против Украины, обвинив Москву в усилении атак в момент, когда администрация президента Дональда Трампа пытается продвинуть мирные переговоры.

