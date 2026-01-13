США призвали своих граждан немедленно покинуть Иран

Госдеп предупредил о критическом уровне опасности, массовых беспорядках и полном интернет-блекауте в стране.

Государственный департамент США обнародовал срочное предупреждение для американских граждан, находящихся в Иране, с призывом немедленно покинуть страну из-за резкого ухудшения ситуации с безопасностью.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства США в Иране.

В обращении дипломатического ведомства отмечается, что американцы должны самостоятельно организовать эвакуацию и не рассчитывать на поддержку правительства США.

"Немедленно покиньте Иран. Имейте план выезда, который не предусматривает помощи со стороны правительства США", – говорится в заявлении.

По данным Госдепа, ситуация в стране стремительно ухудшается:

усиливаются массовые беспорядки;

власти блокируют интернет;

перекрываются дороги;

ограничивается работа общественного транспорта.

Американским гражданам рекомендуют рассмотреть выезд по суше через Армению или Турцию, если это позволяет обстановка с безопасностью.

Гражданам США, которые не имеют возможности покинуть Иран, рекомендуют найти безопасное укрытие, избегать публичности, подготовить запасы воды, еды и медикаментов и иметь альтернативные средства связи из-за полного отключения интернета.

Подобные экстренные предупреждения и эвакуация дипломатов часто предшествуют резкому обострению конфликтов или возможному военному вмешательству.

Ситуация в Иране сегодня

По данным группы HRANA, в Иране могли погибнуть не менее 500 человек в результате антиправительственных протестов. Правозащитная группа, которая находится в США, привела эти данные, ссылаясь на информацию, полученную от активистов в Иране и за пределами этой страны.

За две недели беспорядков в стране задержали около 10 600 человек. Правительство Ирана не объявляло официальных данных о количестве жертв.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о готовности предложить ввести дополнительные санкции против Ирана из-за жестокого подавления протестующих режимом правительства.

Президент США Дональд Трамп сообщил о введении новых торговых ограничений против стран, которые будут сотрудничать с Ираном.

