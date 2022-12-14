Ранее в ГУР подтверждали, что рассматривают священников Московского патриархата в качестве обменного фонда с Россией.

Украина отдала России священника УПЦ МП в рамках обмена, подтвердил в эфире национального телемарафона представитель ГУР Андрей Юсов.

Он отметил, что поп получил в Украине приговор за госизмену. Служитель Московского патриархата "помог" вернуть в Украину пленного россиянами американца.

"Гражданин США – это активист, который оставался в Херсоне и был незаконно арестован оккупационными властями. Могу интересную деталь сообщить. Сегодня россияне в своих телеграм-каналах сообщили, что они забрали к себе священника УПЦ (МП), который в Украине получил приговор за государственную измену. Скажу, что не без его помощи в этом контексте вернулся сегодня и гражданин США до Украины и может вернуться домой", – цитирует Юсова "Радио Свобода".

Ранее Юсов подтверждал, что украинские спецслужбы рассматривают обвиняемых в уголовных преступлениях священников Московского патриархата в качестве обменного фонда с Россией.

Омбудсмен по поводу этого ответил, что обмен может происходить только военнопленными, однако добавил: "Мы готовы рассматривать любые варианты возврата их (людей, которыми интересуется Россия – ред.) на территорию России ради возвращения наших героев".

Обыски в храмах УПЦ МП

С ноября продолжаются масштабные обыски в региональных храмах Московского патриархата. Попов проверяют на сотрудничество с российскими оккупантами.

По результатам контрмероприятий силовики часто находят в епархиях запрещенную пропагандистскую литературу, российские награды и паспорта, а еще находят подозрительных лиц и даже оружие.

1 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что поручил СНБО разработать законопроект, который запрещал бы деятельность любых религиозных организаций, "аффилированных с Москвой".

СНБО ввела санкции уже против семи представителей УПЦ МП.

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