Украина отдала России священника УПЦ МП в рамках обмена, подтвердил в эфире национального телемарафона представитель ГУР Андрей Юсов.
Он отметил, что поп получил в Украине приговор за госизмену. Служитель Московского патриархата "помог" вернуть в Украину пленного россиянами американца.
"Гражданин США – это активист, который оставался в Херсоне и был незаконно арестован оккупационными властями. Могу интересную деталь сообщить. Сегодня россияне в своих телеграм-каналах сообщили, что они забрали к себе священника УПЦ (МП), который в Украине получил приговор за государственную измену. Скажу, что не без его помощи в этом контексте вернулся сегодня и гражданин США до Украины и может вернуться домой", – цитирует Юсова "Радио Свобода".
Ранее Юсов подтверждал, что украинские спецслужбы рассматривают обвиняемых в уголовных преступлениях священников Московского патриархата в качестве обменного фонда с Россией.
Омбудсмен по поводу этого ответил, что обмен может происходить только военнопленными, однако добавил: "Мы готовы рассматривать любые варианты возврата их (людей, которыми интересуется Россия – ред.) на территорию России ради возвращения наших героев".
Обыски в храмах УПЦ МП
С ноября продолжаются масштабные обыски в региональных храмах Московского патриархата. Попов проверяют на сотрудничество с российскими оккупантами.
По результатам контрмероприятий силовики часто находят в епархиях запрещенную пропагандистскую литературу, российские награды и паспорта, а еще находят подозрительных лиц и даже оружие.
1 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что поручил СНБО разработать законопроект, который запрещал бы деятельность любых религиозных организаций, "аффилированных с Москвой".
СНБО ввела санкции уже против семи представителей УПЦ МП.