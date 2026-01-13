В Днепре решили запитать многоэтажки напрямую от генераторов

В некоторых районах у горожан уже четвертые сутки нет света.

Из-за невозможности быстро восстановить энергетическую инфраструктуру Днепра после российского обстрела городские власти пошли на крайние меры и подвозят генераторы прямо к домам. Один из таких генераторов продемонстрировал мэр города Борис Филатов.

Он написал, что энергокомпании не могут запитать ряд районов левобережья Днепра, поэтому пришлось пойти на крайние меры.

"Просто к домам подвозим мобильные генераторы и запитаем многоэтажки напрямую", - написал он.

Мэр добавил, что пока на улице -12. Замерзает даже дизельное топливо. Он пишет, что некоторые энергетики засыпают возле генераторов, поскольку не спали уже 72 часа. Он поблагодарил всех рабочих, инженеров и специалистов, которые "прилагают титанические усилия, чтобы воплощать все возможные и невозможные технические решения".

Также мэр обратился к жителям, напомнив, что несколько суток без света – это тяжело, но главное, что в домах есть тепло и вода.

Блэкаут в Днепре

Напомним, что после российского обстрела в ночь на 8 января в Днепропетровской и Запорожской областях пропало свет. В большей части этих регионов свет восстановили, но часть Днепра до сих пор остается без электроснабжения. Мэр города Борис Филатов называл это чрезвычайной ситуацией национального уровня.

При этом, отмечал энергетический эксперт Геннадий Рябцев, защита энергообъектов в регионе сработала хорошо и позволила смягчить последствия атаки.

