Проверки проводили на объектах УПЦ, которые расположены в Херсонской, Черкасской, Житомирской и Волынской областях.

Служба безопасности Украины во время обысков в епархиях Украинской православной церкви Московского патриархата обнаружила российские паспорта, пропуска "федеральных советников РФ" и флаг "Новороссии".

Как сообщает СБУ правоохранители завершили контрразведывательные мероприятия на объектах Украинской православной церкви Московского патриархата, которые расположены в Херсонской, Черкасской, Житомирской и Волынской областях.

"Установлено, что во время захвата Херсона местный архимандрит – настоятель Успенского собора присутствовал в кремлевском зале при оглашении аннексии четырех украинских регионов. За несколько дней до освобождения города священник в сопровождении российских захватчиков сбежал во временно оккупированные районы юга Украины", - рассказали в ведомстве.

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Отмечается, что на территории собора сотрудники СБУ обнаружили коллекцию икон, похищенных россиянами из дома почетного консула Литовской Республики во время оккупации Херсона.

По данным правоохранителей, в результате дальнейшего осмотра церковных помещений найдено пропуска, выписанные на имя "федерального советника военно-гражданской администрации РФ" и российские паспорта местных священников.

"Причем они получили их в этом году, во время оккупации Херсона рашистами", - уточнили в СБУ.

По разоблаченным фактам начато уголовное производство по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Кроме этого, в Красногорском Свято-Покровском женском монастыре на Черкасщине обнаружен флаг так называемой "Новороссии" и библиотека с пропагандистской литературой российских авторов.

А на территории мужского монастыря Овручско-Коростенской епархии и Скита в Житомирской области разоблачили бывших уголовников, которые поддерживают связь с абонентами РФ. Сейчас эти контакты проверяет СБУ.

Также в еще одном монастыре на Житомирщине обнаружили человека, который с 2020 года находится в общегосударственном розыске как без вести пропавший.

Кроме того, во время осмотра помещений Свято-Николаевского Милецкого монастыря найдены тексты молитв за страну-агрессора и российские "учебники", в которых восхваляют кремлевский режим.

Обыски в УПЦ МП – последние новости

В ноябре правоохранители начали проводить обыски в в помещениях УПЦ МП в разных областях Украины. В частности, после того, как в СМИ распространилась информация, что в одном из храмов прославляют "русский мир", обыски провели в Киево-Печерской Лавре. В первые дни было проверено более 350 церковных сооружений и 850 человек.

Во время мероприятий в храмах, епархиях, монастырях правоохранители выявляли "сомнительных" граждан страны-агрессора, крупные суммы наличных средств, пропагандистскую литературу РФ, в которой отрицается существование Украины, и многое другое.

К примеру, во время обысков в Свято-Николаевском храме Черновицкой епархии УПЦ МП нашли подтверждение наличия российского гражданства у руководства епархии. Более того, у священников находили коллекцию детской порнографии, а одного архимандрита даже обнаружили в постели с голым парнем, который поет в местном хоре.

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