Во Львове ввели желтый уровень опасности: что происходит (график)

Вскоре в городе потеплеет, но синоптики предупреждают о новой опасности.

Во Львове на 13 января объявили повышенный уровень опасности из-за сложных погодных условий. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По городу Львову 13 января на дорогах гололедица", - предупреждают синоптики.

Кроме этого, утром будет наблюдаться туман, из-за чего видимость упадет до 200-500 метров, а также гололед.

Такая же погода ожидается и по территории Львовской области.

Из-за непогоды на Львовщине объявлен I уровень опасности, желтый.

13 января погоду на Львовщине будет определять область пониженного атмосферного давления.

По Львовской области будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, а днем небольшой снег. Ночью и утром местами туман, гололед. На дорогах гололедица. Ветер 3-8 м/с. Температура днем 3 – 8° мороза.

Во Львове сегодня также будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, а днем пройдет небольшой снег. Утром туман, гололед. На дорогах гололедица. Столбики термометров покажут -5°...-7°.

Атмосферное давление будет слабо расти, относительная влажность воздуха существенно не изменится.

В целом на этой неделе во Львовской области будет наблюдаться неустойчивая погода. Во второй половине недели ожидается поступление более теплого воздуха из Атлантики. В первой половине недели осадки будут в виде снега, а с 15 января они перейдут в дождь, что приведет к образованию сложных отложений (обледенение и налипание мокрого снега). В ночные и утренние часы возможен туман. На дорогах будет скользко. Ветер слабый и умеренный. Температура ночью во вторник и среду останется еще достаточно низкой, а в четверг немного повысится, дневная с минусовых значений поднимется до 0°.

