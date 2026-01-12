Без потепления: 13 января киевлян ждут сильные морозы

Во вторник, 13 января, в Киеве продолжится морозная погода. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью температура упадет до -16°, а днем будет всего на пару градусов теплее - до -12°. Ожидается облачная погода с периодами прояснения. Без осадков.
Ветер будет преимущественно западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление чуть повысится до 749-750 мм ртутного столба.
Погода 13 января
Во Львове во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью -18°, днем -9°.
В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -18°, днем -9°.
В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью -18°, днем -9°.
В Тернополе 13 января ночью будет -18°, днем -9°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -18°, днем -9°.
В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -18°, днем -9°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -12°, днем -4°, облачно с прояснениями, небольшой снег.
В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью -18°, днем -9°.
В Виннице завтра будет -18°...-9°, облачно с прояснениями.
В Житомире во вторник ночью будет -18°, днем -9°, облачно с прояснениями.
В Чернигове столбики термометров покажут -18°...-9°, облачно с прояснениями.
В Черкассах завтра будет ночью -18°, днем -9°, облачно с прояснениями.
В Кропивницком температура ночью будет -18°, днем -9°, облачно с прояснениями.
В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -18°...-9°.
В Одессе 13 января - облачно с прояснениями, температура ночью -12°, днем -4°.
В Херсоне во вторник ночью будет -12°, днем -4°, облачно с прояснениями.
В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -12°, днем -4°.
В Запорожье температура ночью -12°, днем -4°, облачно с прояснениями.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -18°, а днем -9°, облачно с прояснениями.
В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -18°, днем -9°.
В Днепре температура ночью будет -12°, днем -9°, облачно с прояснениями.
В Симферополе во вторник будет облачно с прояснениями, -5°...+1°.
В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью -11°, днем -4°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -11°, днем -6°.