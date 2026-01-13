Потеплеет или завалит снегом: в Гидрометцентре рассказали, что ждет украинцев

13-15 января в большинстве областей сохранится настоящая зимняя погода.

Украинцев пока не ждут ни потепление, ни новые снегопады. Об этом в комментарии Погода УНИАН сказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Отвечая на вопрос, ожидается ли на этой неделе какое-либо потепление и стоит ли ожидать новых снегопадов, она отметила, что 13-15 января в большинстве областей сохранится настоящая зимняя погода: холодная ночью и с умеренным морозом в дневное время.

Насколько сильными будут морозы

Температурные показатели в ближайшие трое суток ночью будут стабильно составлять -13°...-20° в большинстве областей, а днем -7°...-15°.

"Юг, юго-восток и Закарпатье - там немного легче: ночью -5°...-14°, днем -1°...-8°", - сказала эксперт и добавила, что 15 января там уже может быть от -3° до +2°.

Станет ли теплее в Украине - прогноз

В то же время, отметила Птуха, пока нельзя говорить о стабильном повышении температуры, ведь 16-17 января температура в ночные часы будет сохраняться в пределах -11°...-17°. А 17 января в северных областях ночью будет -15°...-20°, а днем -9°...-15°.

"И только запад, юг страны - ночью и днем там -1°...-7°. И на Закарпатье разве что до нуля... Еще оттепелью это назвать даже нельзя", - рассказала представительница Гидрометцентра и добавила, что в целом текущая неделя в Украине еще остается холодной и морозной.

Ожидать ли новые порции снега

Птуха рассказала, что на этой неделе небольшой снег ожидается 15 января ночью в западных, Житомирской и Винницкой областях, а днем - в большинстве регионов Украины, кроме северо-востока.

Ночью 16 января в Украине там же может быть небольшой снег, а днем - только в восточных и южных областях.

"А так, в принципе, без осадков большую часть времени... Пока дополнительного снега не планируется", - сказала эксперт.

Как сообщал Погода УНИАН, ранее синоптик Наталья Диденко отметила, что неделя в Украине началась с мороза, и такая погода будет и 13 января.

Так, согласно ее данным, в течение дня 13 января на севере будет -10°...-14°, а на остальной территории -6°...-9°. Снег, отметила Диденко, ожидается в западных областях Украины.

