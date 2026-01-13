Первые в мире часы для определения точного времени на Луне разрабатывают в Китае

Китайские ученые планируют синхронизировать лунное и земное время.

Исследователи из Китая разрабатывают программное обеспечение для измерения лунного времени. Как пишет Interesting Engineering, работа получила название LTE440, от Lunar Time Ephemeris (Эфемериды лунного времени).

Сообщается, что это первое в мире готовое к использованию программное обеспечение для измерения лунного времени. Оно позволит будущим миссиям решить проблему разницы во времени между Землей и Луной.

Издание пояснило, что время не является универсальной константой. Еще Альберт Эйнштейн в теории общей относительности предупреждал, что гравитация искривляет ткань пространства-времени. А поскольку Луна меньше Земли, ее гравитационное притяжение слабее. С меньшей силой притяжения, тянущей его вниз, время буквально движется быстрее:

Видео дня

"Если бы вы жили на Луне, вы бы технически старели быстрее, чем ваши друзья на Земле. Это связано с разницей во времени, хотя она и небольшая – всего около 58,7 микросекунд в день".

Эти несколько микросекунд важны для навигации. В глубоком космосе эта разница может превратить плавную посадку в катастрофическую аварию.

Авторы пишут, что ранние миссии не очень беспокоились о "лунном времени", поскольку большинство проводили мало времени на поверхности, да и миссии были более редкими.

"Но сейчас разгорается новая глобальная космическая гонка – та, которая требует максимальной точности для безопасности и экономии миллиардов долларов. Современные космические аппараты используют системы, подобные GPS. Эти системы рассчитывают местоположение, точно измеряя время, необходимое радиосигналу для путешествия от спутника к приемнику. Незначительная погрешность времени может привести к ошибке местоположения посадочного модуля на километры", – говорится в статье.

Поскольку космические агентства готовятся к долгосрочному заселению Луны и чтобы предотвратить возможный хаос, Международный астрономический союз принял резолюцию 2024 года, которая призывает к единой системе отсчета лунного времени. Программное обеспечение китайской команды выполняет тяжелую работу для будущих лунных миссий. Этот программный инструмент учитывает как более слабую гравитацию Луны, так и ее путешествие по космосу, чтобы ее часы идеально согласовывались с земными. При этом он остается точным с точностью до наносекунд, даже если смотреть на 1000 лет в будущее.

Отмечается, что неожиданным шагом стало то, что Китай делает инструмент общедоступным. Это, по мнению авторов, сигнализирует о намерении Китая установить стандарт для будущей "лунной экономики". И именно поэтому, если LTE440 будет принят, это обеспечит одинаковое время для первых лунных поселенцев, когда они соберутся на ужин.

Путешествия на Луну - как идет подготовка

Как писал УНИАН, компания SpaceX планирует в этом году испытать ракетоноситель для путешествия на Луну. В ноябре его было отложено из-за повреждения ракетного ускорителя для полета. NASA недавно сообщило, что из-за задержек с реализацией проекта может искать другого кандидата для отправки миссии на Луну.

Научные разработки Китая

Напомним, что Китай приостановил строительство крупнейшего в мире ускорителя частиц, вероятно из-за высоких требований к затратам и ресурсам. Он должен был иметь длину около 100 километров, что намного больше, чем 27-километровый Большой адронный коллайдер.

Вас также могут заинтересовать новости: