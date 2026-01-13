Первые в мире часы для определения точного времени на Луне разрабатывают в Китае

Исследователи из Китая разрабатывают программное обеспечение для измерения лунного времени. Как пишет Interesting Engineering, работа получила название LTE440, от Lunar Time Ephemeris (Эфемериды лунного времени).
Сообщается, что это первое в мире готовое к использованию программное обеспечение для измерения лунного времени. Оно позволит будущим миссиям решить проблему разницы во времени между Землей и Луной.
Издание пояснило, что время не является универсальной константой. Еще Альберт Эйнштейн в теории общей относительности предупреждал, что гравитация искривляет ткань пространства-времени. А поскольку Луна меньше Земли, ее гравитационное притяжение слабее. С меньшей силой притяжения, тянущей его вниз, время буквально движется быстрее:
"Если бы вы жили на Луне, вы бы технически старели быстрее, чем ваши друзья на Земле. Это связано с разницей во времени, хотя она и небольшая – всего около 58,7 микросекунд в день".
Эти несколько микросекунд важны для навигации. В глубоком космосе эта разница может превратить плавную посадку в катастрофическую аварию.
Авторы пишут, что ранние миссии не очень беспокоились о "лунном времени", поскольку большинство проводили мало времени на поверхности, да и миссии были более редкими.
"Но сейчас разгорается новая глобальная космическая гонка – та, которая требует максимальной точности для безопасности и экономии миллиардов долларов. Современные космические аппараты используют системы, подобные GPS. Эти системы рассчитывают местоположение, точно измеряя время, необходимое радиосигналу для путешествия от спутника к приемнику. Незначительная погрешность времени может привести к ошибке местоположения посадочного модуля на километры", – говорится в статье.
Поскольку космические агентства готовятся к долгосрочному заселению Луны и чтобы предотвратить возможный хаос, Международный астрономический союз принял резолюцию 2024 года, которая призывает к единой системе отсчета лунного времени. Программное обеспечение китайской команды выполняет тяжелую работу для будущих лунных миссий. Этот программный инструмент учитывает как более слабую гравитацию Луны, так и ее путешествие по космосу, чтобы ее часы идеально согласовывались с земными. При этом он остается точным с точностью до наносекунд, даже если смотреть на 1000 лет в будущее.
Отмечается, что неожиданным шагом стало то, что Китай делает инструмент общедоступным. Это, по мнению авторов, сигнализирует о намерении Китая установить стандарт для будущей "лунной экономики". И именно поэтому, если LTE440 будет принят, это обеспечит одинаковое время для первых лунных поселенцев, когда они соберутся на ужин.
Путешествия на Луну - как идет подготовка
Как писал УНИАН, компания SpaceX планирует в этом году испытать ракетоноситель для путешествия на Луну. В ноябре его было отложено из-за повреждения ракетного ускорителя для полета. NASA недавно сообщило, что из-за задержек с реализацией проекта может искать другого кандидата для отправки миссии на Луну.
Научные разработки Китая
Напомним, что Китай приостановил строительство крупнейшего в мире ускорителя частиц, вероятно из-за высоких требований к затратам и ресурсам. Он должен был иметь длину около 100 километров, что намного больше, чем 27-километровый Большой адронный коллайдер.