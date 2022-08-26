Было эвакуировано 12 человек, среди которых один ребенок.

В центре Львов среди ночи произошло частичное разрушение жилого дома.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области.

"Около 01:30 в г. Львове на проспекте Свободы, 23 произошло частичное разрушение трехэтажного многоквартирного жилого дома. На месте происшествия выяснилось, что произошло разрушение 3-х квартир: одна квартира разрушена полностью, две - частично. Также произошло полное разрушение 2-х нежилых помещений общей площадью 80 кв. м. Всего было эвакуировано 12 человек, из них 4-х летний ребенок", - говорится в сообщении.

Пожарно-спасательными подразделениями проводились работы по разбору завалов с целью поиска пострадавших. В 04:57 поиски были завершены. Пострадавших не обнаружено.

Напомним, Львов готовится к тяжелой зиме. В частности, мэр Львова Андрей Садовый дал задание обустроить пункты обогрева в укрытиях домов до 1 октября. По его словам, Львов фактически на 100% готов к отопительному сезону при условии, что ситуация будет стабильной – при наличии газа и электроэнергии. При этом он напомнил, что из-за российской агрессии необходимо быть готовыми к различным чрезвычайным ситуациям.

Вас также могут заинтересовать новости: