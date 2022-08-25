Обустроить пункты обогрева в домах должны управляющие компании и ОСМД.

Мэр Львова Андрей Садовый дал задание обустроить пункты обогрева в укрытиях домов до 1 октября.

Об этом он написал в Facebook.

По его словам, Львов фактически на 100% готов к отопительному сезону при условии, что ситуация будет стабильной – при наличии газа и электроэнергии. При этом он напомнил, что из-за российской агрессии необходимо быть готовыми к различным чрезвычайным ситуациям.

"Если, например, будут поражены электрические подстанции, или ТЭЦ, тогда другого варианта, как согреваться в пунктах обогрева, которые обустроят в укрытиях, не будет. А это 10 500 пунктов обогрева в жилых домах", - сообщил Садовый.

Он отметил, что город берет на себя подготовку к зиме школ, всей медицинской системы и социальной сферы в случае чрезвычайной ситуации.

"Зато пункты обогрева в домах должны обеспечить управляющие компании, ОСМД и другие. Буржуйки не нужно ставить в каждой квартире отдельно. А исключительно в укрытии для того, чтобы жители могли там согреться", - пояснил мэр Львова.

Он рассказал, что сегодня на выездном исполкоме был осмотрен подвал, в котором уже установили печь для обогрева. По его словам, процесс монтажа занял 4 часа. Садовый подчеркнул, что такие печи необходимо установить до 1 октября и сделать запас дров.

Мэр призвал людей не устанавливать буржуйки при отсутствии соответствующего опыта.

Ранее в горсовете Киева заявили, что нынешняя зима должна стать для каждого киевлянина проверкой способности хранения тепла.

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