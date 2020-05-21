Обезглавливание школьницы на Харьковщине: мать могут отправить на экспертизу в соседнюю область

Сейчас следователи решают, нужно ли перевозить женщину до Днепра, где есть специализированная клиника.

Подозреваемую в убийстве собственной дочери, жительницу Харьковской области могут отправить на психическую экспертизу в соседний регион.

Об этом сообщает местное издание NewsRoom со ссылкой на подтверждение правоохранителей.

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Сейчас следователи решают, нужно ли перевозить женщину в Днепр, где есть специализированная клиника с современным оборудованием. Пока фигурантка, как и раньше, находится под стражей.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля утром в Харькове полицейские задержали обнаженную женщину в неадекватном состоянии. В одной руке она держала нож, в другой – пакет, в котором была отрезанная голова человека. .

Впоследствии в полицию обратился житель села Подворки и сообщил, что утром обнаружил обезглавленное тело своей 13-летней племянницы. В доме он проживает вместе со своей сестрой и ее дочкой. В конце концов полиция установила, что женщина убила свою собственную дочь.

28 мая апелляционный суд Харькова рассмотрит апелляционную жалобу адвоката подозреваемой в умышленном убийстве своей 13-летней дочери Татьяны Пьяновой относительно изменения меры пресечения.