В регионе погибли 32-летняя женщина и ее 38-летний муж, отметили в полиции.

В среду днем, 7 декабря, в Олевской громаде Житомирской области на дороге между селами подорвался автомобиль "Форд Транзит", в котором ехали мужчина и женщина, супруги погибли, и сиротами стали 8 детей.

Правоохранители узнали о взрыве в Житомирской области около 15 часов, по предварительным сведениям, авто на обочине подорвалось на мине, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Житомирской области.

"Предварительно известно, что местные супруги, 38-летний мужчина и его 32-летняя жена, двигались автомобилем... по дороге из с. Сущаны в направлении с. Копыще. На определенном отрезке их авто оказалось на обочине, где автомобиль подорвался, предварительно - на мине. В результате супруги погибли", - отметили правоохранители.

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В полиции добавили, что осиротевшие дети находились под присмотром родственников.

Ситуация в Житомирской области во время войны с Россией - что надо знать

В начале полномасштабного вторжения врагу удалось захватить часть Житомирской области, но позже противника выгнали из региона. Уже не раз сообщалось, что захватчики во время отступления минируют территории и различные объекты.

Еще в мае глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко говорил, что в регионе продолжают укреплять оборонительные рубежи на границе с Беларусью.

Стоит отметить, что оккупанты уже не раз атаковали область ракетами, а также иранскими дронами. В частности, 7 декабря стало известно, что ночью был ликвидирован вражеский дрон.

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