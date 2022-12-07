"Птичку" приземлили силы ПВО на севере.

Ночью российские оккупанты пытались атаковать Житомирскую область, противовоздушной обороной был сбит беспилотник "Shahed".

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

"Сегодня ночью во время воздушной тревоги враг пытался атаковать Житомирщину, применив беспилотник типа "Shahed". Силами ПВО на севере области беспилотник был сбит", - отметил он.

Видео дня

Ночные атаки оккупантов: что известно

В ночь на 7 декабря российские оккупанты атаковали несколько областей Украины. В частности, оккупанты ночью атаковали Днепропетровщину дронами-камикадзе, тяжелой артиллерией и "Ураганами".

Также глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что ночью враг атаковал беспилотниками и ракетами С-300 две общины в Запорожской области, в результате чего были ранены трое людей.

Вас также могут заинтересовать новости: