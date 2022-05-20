Область продолжает укреплять оборонительные рубежи.

Житомирская область продолжает укреплять оборонительные рубежи на случай возможного нападения с территории Беларуси.

Об этом во время Всеукраинского телемарафона заявил председатель Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

"Мы не останавливались ни на минуту, еще в довоенное время. Большая заслуга наших военных и теробороны в том, что наш северный сосед сказал, что из Беларуси в Украину могут поехать только тракторы. То, что мы делали и делаем, продолжая наращивать оборонительные рубежи, стало одной из причин того, что белорусские войска не зашли на территорию Украины. Я не могу сказать, что мы делаем на границе, но я могу заверить, что мы постоянно проводим работу, постоянно наращиваем оборонительные рубежи", – сказал Бунечко

И заметил: если кому-то захочется зайти со стороны Беларуси на территорию Житомирщины, то украинские силы дадут достойный отпор, и "они уйдут, поджав хвосты".

Напомним, российские оккупанты сегодня утром нанесли ракетный удар по городу Малин Житомирской области. Были ранены три человека.

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, в вооруженных силах Республики Беларусь до 21 мая продолжается "второй этап проверки боевой готовности", сохраняется угроза ракетно-бомбовых ударов с территории Беларуси.

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